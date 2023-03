EU-Mitgliedschaft für Österreicher zunehmend wichtiger

Die Bedeutung der EU nimmt in den Augen der österreichischen Bevölkerung weiter zu.

Für ein Drittel "sehr wichtig"

Konkret sind 31 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher der Meinung, dass die Mitgliedschaft in der EU "sehr wichtig" ist, für weitere 29 Prozent ist sie "ziemlich wichtig". 18 Prozent sagen zur Bedeutung "Nicht besonders wichtig". 13 Prozent meinen: "Gar nicht wichtig". In der Beurteilung der Bevölkerung lässt sich ein Bildungsgefälle erkennen: Personen mit höherer Bildung schätzen die Bedeutung überdurchschnittlich hoch ein. Hingegen sind Unterschiede nach Alter oder Geschlecht kaum sichtbar.

Zugehörigkeitsgefühl geht zurück

Die Meinungsforscher erklären sich die Meinungsänderung bei den Österreichern damit, dass Europa seit 2008 in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht von einer Krise in die nächste schlittert - aktuell Teuerung, Inflation und Krieg auf dem eigenen Kontinent - und so die Bedeutung der Mitgliedschaft in der EU zugenommen hat.