EU-Kommission: Zeitumstellung soll schon 2019 beendet werden

Die EU-Kommission will bereits ab 2019 ein Ende der Zeitumstellung erreichen.

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc erklärte am Freitag in Brüssel, sie fordere das EU-Parlament und den Rat auf, sich an “diesen ehrgeizigen Zeitplan zu halten”. Sie habe auch schon mit dem österreichischen Ratsvorsitzenden Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gesprochen.