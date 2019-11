EU-Innovationspreis für "aha plus"

Vorarlbergs Anerkennungssystem für engagierte Jugendliche überzeugte eine internationale Jury: Zweiter Platz beim European Public Sector Award in der Kategorie Regionale Projekte.

Über eine erneute Auszeichnung darf sich aha plus , Vorarlbergs Anerkennungssystem für engagierte Jugendliche, freuen. Nach der Ehrung im Rahmen des Österreichischen Verwaltungspreises diesen Juni wurde das Projekt im niederländischen Maastricht mit einem zweiten Platz beim European Public Sector Award, kurz EPSA, in der Kategorie Regionale Projekte ausgezeichnet.

Von der EPSA-Award-Jury wird die Entscheidung mit der positiven Wirkung begründet, die aha plus entfaltet. Europaweit sei es von hoher gesellschaftlicher Relevanz, junge Menschen für freiwilliges Engagement zu gewinnen. Als Best Practice Beispiel lasse sich aha plus zukünftig auch an anderen Orten einsetzen. Es werde eine „win-win-win-win-Situation“ erzeugt, da Gesellschaft, Jugendliche, beteiligte Organisationen und Sponsorinnen bzw. Sponsoren gleichermaßen profitieren würden, erklärte die Jury, die vor der Prämierung aus einer Vielzahl an Einreichungen 40 Projekte ausgewählt und vor Ort näher begutachtet hat.