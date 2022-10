EU-Gipfel: Österreich kommt einfach nicht vom Gas weg

Kein Durchbruch, aber Einheit gewahrt: Im Streit über die richtigen Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten haben die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten einen Kompromiss gefunden.

So will die EU nun gegen die Gas-Krise vorgehen

"Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag das Ergebnis der rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel. Ihre Behörde werde mit den Fachministern der EU-Staaten an einem Gesetzesvorschlag arbeiten.

Uneinigkeit herrscht zwischen deutschsprachigen EU-Staaten

Diese Staaten hinken beim Energie sparen deutlich hinterher

In einigen wenigen Ländern ist der Verbrauch allerdings entgegen dieser Maßnahmen sogar noch gestiegen. Keine Einsparungen im relevanten Zeitraum erzielte beispielsweise Spanien. Das Land verbrauchte im August 2,6 Prozent mehr Gas, im September 0,9 Prozent. Das Land hat einen Preisdeckel für Gas in der Stromproduktion eingeführt. Auch in der Slowakei und in Irland wurde in beiden Monaten mehr verbraucht. In Frankreich stieg der Verbrauch erst um 1,6 Prozent an, dann sank er um 2,5 Prozent - dort sind die Preise für Verbraucher gedeckelt.