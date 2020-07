Schlappe für EU gegen Apple

EU-Gericht annulliert Rekord-Steuernachzahlung von 13 Mrd. Euro für Apple in Irland.

Im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung von 13 Mrd. Euro für den US-Technologieriesen Apple in Irland hat die EU-Kommission eine Schlappe vor Gericht erlitten. Das EU-Gericht in Luxemburg annullierte die Nachforderung der Kommission aus dem Jahr 2016, wie die Richter am Mittwoch mitteilten. Es habe keine unrechtmäßigen Steuervergünstigungen gegeben.