EU erwägt Militäreinsatz im Roten Meer

Die EU-Außenminister planen ein Treffen am 22. Januar, um über eine Beteiligung an der US-geführten Sicherheitsinitiative im Roten Meer zu diskutieren, um die Handelsschifffahrt vor Angriffen zu schützen.

