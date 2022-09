EU einigt sich auf schärfere Sanktionen gegen Russland

Die EU will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich Minister der 27 EU-Mitgliedsstaaten wenige Stunden nach der ersten russischen Kriegsmobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg geeinigt.

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte in New York, die Staaten hätten die politische Entscheidung getroffen, neue sektorspezifische und individuelle Maßnahmen zu ergreifen. Zudem werde die EU die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen.

Russland: Erste Kriegsmobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg

Angesichts der Teilmobilmachung mahnte der noch amtierende österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen im APA-Interview : "Das Wichtigste ist jetzt, die Nerven zu bewahren." Eine Eskalation des Konflikts konnte der Bundespräsident nicht ausschließen, doch meinte er: "Wir sollten jetzt nicht in Panik verfallen." Es bleibe abzuwarten, welche Reaktionen die "Teilmobilisierung von jungen Männern" in der russischen Bevölkerung auslöse.

Kanzler Nehammer warnt vor möglichem "Weltkrieg"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in diesem Zusammenhang sogar die Gefahr eines "Weltkriegs" ausgesprochen. Van der Bellen erklärte dazu im APA-Gespräch, er hoffe, dass es nicht zu so einer Zuspitzung kommen werde. Er rechne auch nicht damit. "Weil doch auch die russische Führung sich der Gefahr dieser Art von Eskalation bewusst sein muss. Was das auch für Risiken für Russland selbst bedeutet."