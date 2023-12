Etwas anderes zu Weihnachten: Die besten Filme für Anti-Weihnachtsstimmung

Keine Lust auf kitschige Weihnachtsfilme? Diese neun Filme sind die ideale Abwechslung für alle, die es an den Feiertagen lieber spannend, gruselig oder schwarzhumorig mögen.

Für jene, die der weihnachtlichen Besinnlichkeit entfliehen möchten, bieten diese neun Filme eine willkommene Abwechslung. Sie reichen von gruseligen Thrillern bis hin zu schwarzhumorigen Komödien und sind perfekt für alle, die an Weihnachten lieber etwas anderes als klischeehafte Weihnachtsfilme sehen möchten.

1. "Black Christmas" (1974): Ein mörderisches Fest

Der Thriller "Black Christmas" spielt in einem Studentinnenwohnheim in Kanada, wo ein rachsüchtiger Mörder die Weihnachtszeit in ein blutiges Ereignis verwandelt. Die schockierenden und spannenden Szenen garantieren eine Gänsehaut.