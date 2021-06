Ethikunterricht: Ethische Fragen auch in Religions-Lehrplänen

Ab dem kommenden Schuljahr startet an den neunten Schulstufen der AHS und BMHS der verpflichtende Ethikunterricht für jene Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen.

Ethische Grundfragen sollen dann aber auch in den Religions-Lehrplänen dargestellt werden - eine entsprechende gemeinsame Erklärung haben Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Vertreter der Religionsgemeinschaften am Montag unterzeichnet.

Derzeit wird Ethik an 233 AHS und BMHS (berufsbildenden mittleren und höheren Schulen) als Schulversuch für jene angeboten, die konfessionslos oder vom Religionsunterricht abgemeldet sind. Dieser wird ab Herbst ins Regelschulwesen überführt und damit im Ausmaß von zwei Wochenstunden an 922 Standorten verpflichtend - begonnen wird 2021/22 zunächst mit den neunten Schulstufen, im Jahr darauf folgen die neunten und zehnten usw. Der Endausbau wird dann 2024/25 (AHS) bzw. 2025/26 (BMHS) erreicht sein. Am heutigen Montag wurden auch die Lehrpläne für den Ethikunterricht erlassen. Ausgenommen sind vorerst die Polytechnischen Schulen und Berufsschulen - an letzteren gibt es in den meisten Bundesländern auch keinen verpflichtenden Religionsunterricht.