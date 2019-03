Ethikunterricht ab 2020 an AHS-Oberstufe, ab 2021 an BMHS

Ab dem Schuljahr 2020/21 müssen jene Schüler, die nicht in den Religionsunterricht gehen, an den AHS-Oberstufen und Polytechnischen Schulen verpflichtend das Unterrichtsfach Ethik besuchen, ein Jahr später gilt das auch für Berufsschulen bzw. berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS).

Entsprechende Pläne von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will nun die Regierungsspitze vorantreiben. Ethik wird damit für jene Schüler verpflichtend, die entweder keiner Konfession angehören oder sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben. Sie haben derzeit eine Freistunde bzw. können (bei Randstunden) früher gehen oder später kommen. Ein entsprechender Schulversuch läuft seit mehr als 20 Jahren und wird derzeit an mehr als 200 AHS und BMHS angeboten. Eingeführt wurde er auch als Reaktion auf die steigende Zahl der Abmeldungen vom Religionsunterricht – die an den teilnehmenden Schulen dann in der Regel auch zurückging.