Eskalation in Russland: Moskau ruft Anti-Terror-Alarm aus

Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin mit seinen "Wagner-Söldnern" haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen.

"Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden", teilte das nationale Anti-Terror-Komitee am Samstag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft.

Wagner-Chef: Kontrollieren alle Militäreinrichtungen der Stadt Rostow

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte zuvor in einem auf Telegram veröffentlichten Video, er kontrolliere mit seiner Söldnertruppe Wagner alle Militäreinrichtungen der Stadt Rostow Der Kreml in Moskau kündigte am Samstag eine Rede von Präsident Wladimir Putin an.