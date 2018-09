Es wird wieder wärmer in Vorarlberg: Der Altweibersommer kommt

Eine warme, stabile Schönwetterphase zum Sommerausklang wird als Altweibersommer bezeichnet.

Am Freitag gehen bis auf das östliche Flachland verbreitet Schauer und Gewitter nieder und die Höchstwerte liegen meist zwischen 16 und 21 Grad. Nur im Osten sind Spitzenwerte von bis zu 25 Grad zu erwarten. Am Samstag halten sich anfangs verbreitet Wolken, im Tagesverlauf setzt sich aber immer öfter die Sonne durch. Bis auf einzelne Schauer im Bergland bleibt es bereits trocken.

Bis zu 30 Grad zur Wochenmitte

In der kommenden Woche kann man sich auf ein paar sonnige Tage einstellen, selbst über dem Bergland entstehen nur wenige, harmlose Quellwolken. Somit gibt es perfektes Wander- und Bergwetter. „Die Temperaturen steigen bis zur Wochenmitte täglich an, sodass spätestens am Mittwoch in den Niederungen die 30-Grad-Marke geknackt wird“, sagt der Experte. Trotz der Wärme tagsüber sorgen die mittlerweile schon langen Nächte für genügend Auskühlung, damit ist die Hitzebelastung nur mehr gering. Die langen Nächte machen sich auch noch anders bemerkbar, die Nebelneigung nimmt nämlich in den Tal- und Beckenlagen sowie in Gewässernähe nun sukzessive zu.