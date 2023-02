Es wird wieder gmaschgrat im Dornbirner Kulturhaus

Am Rosenmontag laden Emma & Eugen zum ersten Faschingsball.

Dornbirn. Fasching feiern am Rosenmontag im Kulturhaus hatte in Dornbirn lange Tradition und genoss hohen Kultstatus. Letztmalig geschehen allerdings 2006. Nun feiert der legendäre Rosenmontagsball eine Wiederauferstehung, was alle Dorabirar Mäschgerle besonders freuen dürfte. Möglich machen das Emma & Eugen, die seit vergangenem Herbst die Gastronomie in Dornbirns Kulturstätte übernommen haben und mit der Bewirtung der Narrenabende sozusagen schon erfolgreich „Fasnat-Luft“ schnappen durften.

„The Rat Pack”, bestehend aus Frank Sinatra, Sammy Davis jr. und Dean Martin werden dabei ganz neu interpretiert. Die Bludenz Big Band Union werden legendären Hits wie „You’re nobody ’til somebody loves you“ oder „You make me feel so young“ ganz neuen Glanz verleihen. „Wir freuen uns gemeinsam mit den Gästen in die 20er Jahre abzutauchen und den Rosenmontag im Kulturhaus wieder so richtig zu zelebrieren“, so Preuß abschließend. Alle Infos zu Tickets und dem gesamten Abendprogramm unter: www.eugen.family (cth)