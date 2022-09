Es wird kühl: Jetzt kommt das Regen-Wochenende

Nach sonnigen und warmen Tagen ziehen in der zweiten Wochenhälfte wieder Regenschauer und eine Kältefront übers Ländle.

Fast 30 Grad hatte es in Teilen Vorarlbergs am Dienstag und Mittwoch - nun ist vorerst Schluss mit Sonne. erste Regenschauer ziehen bereits übers Ländle, die Temperaturen sinken - vor Sonntag ist keine Besserung in Sicht.

Donnerstag

Vormittags ist es trotz dichter Wolken meist trocken, kurz kann die Sonne durchblinzeln. Noch vor Mittag dürften von der Schweiz her neue Schauer aufziehen, die dann in zeitweiligen schauerdurchsetzten Regen übergehen. Höchstwerte: 17 bis 22 Grad. Heute Nacht: Von Norden zieht die Kaltfront mit teils kräftigem, schauerartigem Regen herein. Dabei beginnt es in der Höhe langsam abzukühlen. Tiefstwerte: 11 bis 15 Grad.