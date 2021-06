Es wird gebaggert im Parkbad Lustenau

Am Wochenende 26. und 27. Juni veranstaltet der VBC Höchst im Lustenauer Parkbad ein starkbesetztes Turnier.

ABV Tour PRO 80 Damen presented by Raiffeisen & ABV Tour JUNIOR U15 Damen presented by Julius Blum GmbH

Beim „Gsiberger Beachcup 2021“werden Teams aus Tirol, Kärnten und vor allem dem Ländle erwartet. Die Jüngsten beginnen am Samstag mit dem ABV Tour JUNIOR U15 Turnier ab 9.00 Uhr und spielen bis zu den Finalspielen am frühen Nachmittag (voraussichtlich gegen 15 Uhr). Das Hauptfeld des ABV Tour PRO 80 Turnieres spielt auch am Samstag ab 16 Uhr die ersten Spiele direkt anschließend an das Jugendturnier. Die restlichen Spiele des Hauptfeldes beginnen am Sonntag um 09.00 Uhr. Der Veranstalter „blum VBC Höchst“ wird mit insgesamt 12 Teams an den Start gehen.