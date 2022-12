Es weihnachtet im Vorarlberger Kinderdorf

Schöne Weihnachtskarten, sinnvolle Geschenke und ein Adventkalender, der Mut macht: Bis 23. Dezember geht es im Vorarlberger Kinderdorf in Bregenz ganz schön weihnachtlich zu und her.

Die beliebten Weihnachtskarten des Vorarlberger Kinderdorfs werden in Bregenz stimmungsvoll präsentiert. Auch für alle, die noch auf der Suche nach einer sinnvollen oder originellen Geschenkidee sind, lohnt sich ein Abstecher in die Kronhalde: Handgefertigte Geschenke, Kulinarisches, kreative Deko-Artikel fürs Fest und handgefertigte Krippen können für den guten Zweck erworben werden. Darüber hinaus ist das vom Vorarlberger Kinderdorf herausgegebene Buch „Kindheit(en) in Vorarlberg“ erhältlich, in dem 34 Persönlichkeiten berührende Erinnerungen an ihr Großwerden in Vorarlberg teilen.



24 Mutmach-Botschaften

Gut durch den Advent begleiten soll auch der Mutmach-Kalender des Vorarlberger Kinderdorfs. Hinter 24 Türchen warten optimistische Aussagen von Vorarlberger:innen, die in der Initiative „Wir KINDER VORarlbergs!“ die Perspektivengeber ihrer Kindheit Revue passieren lassen. Jedes einzelne Türchen wurde von Illustratorin Barbara Drexel mit viel Liebe zum Detail handgemalt. Öffnet sich ein Türchen, zeigt es zusätzlich den Weg zur Geschichte vom Großwerden und vom Mut, der hinter jeder Botschaft steckt.