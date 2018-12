Es weihnachtet bei Tischler Rohstoff: Glas-Prints für Zuhause

Bald ist Weihnachten. Zeit, um in Ruhe über die schönen Dinge des Lebens nachzudenken. Zum Beispiel übers Wohnen im Trend der Zeit.

Gerade in Vorarlberg, wo die heimelige Qualität von Holz hoch geschätzt wird, bringen Glas-Prints das gewisse Etwas in die eigenen vier Wände. Ob Küche, Wohnzimmer, Bad oder Kinderzimmer – dem kreativen Geist sind keine Grenzen gesetzt. Die Glas Prints von Austria Glas sind wie eine Frischzellenkur für Räume aller Art. Wie wär’s mal mit einer völlig neuen „Glas-Tapete“ im Sanitär-bereich. „Sie werden Ihre stillen Örtchen nicht mehr wiedererkennen und mit einem Lächeln durch die Wohnung wandeln. Wie sich die Laune schnell hebt, wenn neue Farben und neue Bildmotive den morgendlichen Weg ins Badezimmer begleiten. Unglaublich, was Glas-Prints alles können. Farben und Formen in unendlicher Vielfalt. Großartig! Vorarlbergs Tischler haben die Glas Prints in allen Varianten verfügbar. Einfacher geht’s nicht.