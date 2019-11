Es war richtig viel los bei der Egger Adventausstellung

Die Egger Adventausstellung ist auch in diesem Jahr für Alt und Jung, aus Nah und Fern, zu einem attraktiven Anziehungspunkt geworden.

Bei der großen Vielfalt in den Geschäften blieb kein Wunsch offen. Wintersüßes und Glühwein, dazu Winterschuhe für die ganze Familie bei Schuh Fetz oder Wohlfühlkombinationen von Skinfit, Plano Wohn- und Küchenstudio, Panto Outdoor und die Goldschmiede Gassner mit exklusiven Schmuckstücken machten den Rundgang durch das Egger Dorfzentrum zum Erlebnis. Mit leckeren Waffeln und gutem Kaffee im Weltladen, einer gesunden Tasse Tee in der Drogerie Mitterberger und ganz speziell, Käsknöpfle mit Kartoffelsalat, beim Wälder Computer Service wurde bestens für das leibliche Wohl aller gesorgt. Bei Loni – Geschirr & Geschenke stieg den Besuchern der Duft von Zimtsschnecken und Punsch in die Nase während bei der Blumenfee der Wohlgeruch von winterlichem Grün in der Luft lag. Genauso herrschte bei Behmann Mode, Spiel Papier ein reges kommen und gehen, wer in Shopping – Laune war besuchte das Geschäft, während draußen, vor allem für die kleinen Gäste, Kekse backen und Schafe streicheln auf dem Programm stand. Ebenfalls für Kinder war ein Christkindl-Postamt bei Wohnsinn eingerichtet und der Verein Hand in Hand schaffte mit der Engelwerksatt viel kreativen Raum für die kleinen Besucher.