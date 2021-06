"Es sollte jedes Wochenende Vatertag sein"

Diesen Sonntag wird in Österreich Vatertag gefeiert. Wir haben uns mit Pascal Sickl vom Familienverband Vorarlberg getroffen. Er spricht mit uns über die Wichtigkeit dieses Tages.

Seit 1955 wird am zweiten Sonntag im Juni der Vatertag gefeiert. Doch im Gegensatz zum Muttertag scheint dieser bei vielen in Vergessenheit zu geraten.

Vorarlberg und Burgenland bilden Schlusslicht

Das Problem sieht Pascal Sickl vom Familienverband vor allem in der veralteten Rollenverteilung, die noch in Vorarlberg herrscht. Das bedeutet zum Beispiel, dass lediglich zehn Prozent der Väter sich an der Karenz beteiligen. Damit bildet Vorarlberg gemeinsam mit dem Burgenland das Schlusslicht im Bundesländervergleich.