"Es muss Schluss sein mit 'Koste es was es wolle'"

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei "Vorarlberg LIVE" über den aktuellen Fall der getöteten 13-Jährigen, eine weltweite Mindeststeuer und die Zeit nach der Krise.

Zum Fall Leonie

Der Fall der getöteten 13-Jährigen in Wien beschäftigt derzeit die österreichische Innenpolitik. Drei afghanische Staatsbürger befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Für NEOS-Parteischefin Beate Meinl-Reisinger steht außer Frage, dass die derzeitige Gesetzeslage im Asylwesen ausreicht. Vielmehr fehle es an der ordentlichen Durchsetzung der Gesetze. Was den aktuellen Fall in Wien betrifft, gelte es zu überprüfen ob ein Behördenversagen vorliegt. Es nütze nichts, Scheindiskussionen über weitere Verschärfungen zu führen, wenn es an der Durchsetzung der bestehenden Gesetze mangle.