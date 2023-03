Es loderten die Funken im Tal

Am Samstagabend wurden die ersten Funken im Tal entzündet. In Braz wurde traditionell ein Funken aus Buscheln gebaut. Bei der Funkenzunft Braz bilden die gebundenen Buscheln den Mitgliedsbeitrag der Brazer Zünftler.

Die Buscheln werden von Zunftmeister Patrick Saler und seinem Team rund um das Gerüst und der Funkentanne geschlichtet. Ganz oben wird die Funkenhexe platziert. Nachdem die Fackelläufe vom Hotel Traube und Landhaus Walch beim Funkenplatz oberhalb der Kirche angekommen waren, durften die Kinder ihre Fackeln schwingen. Im Anschluss wurde der Kinderfunken – ein Funken aus Buscheln in Miniaturformat – entzündet. Unter den Klängen des Musikverein Braz wurde dann der große Funken angezündet. Bald wurde es auch der Hexe heiß und sie verabschiedete sich mit einem lauten Knall.

Im Anschluss an das Abbrennen begeisterte ein tolles Klangfeuerwerk die vielen Besucher auf dem Funkenplatz. In Wald a. A. wurden der Funken mit Holzscheiter geschlichtet. Die Feuerwehr zeichnet sich hier für den Funken verantwortlich. Unter der Anleitung von Funkenmeister Daniel Lingg bauten die Feuerwehrjugendliche den Kinderfunken und die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer den großen Funken. Am Abend wurden dann die kunstvoll gebauten Funken entzündet. Auch hier sorgte die örtliche Harmoniemusik für die musikalische Umrahmung. Bei Schneetreiben brannte der Funken herrlich und bald wurde der Hexe heiß und sie verabschiedete sich ebenfalls mit einem lauten Knall.