"Es ist Zeit, sich zu entschuldigen"

Landesrat Rauch findet bei "Vorarberg LIVE" offene Worte.

Er wolle zuerst vor der eigenen Haustüre kehren, gestand LR Johannes Rauch (Grüne) am Sonntag im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann bei "Vorarlberg LIVE".

„Als politisch Verantwortlicher ist es an der Zeit, sich zu entschuldigen. Was in den letzten Tagen der Bevölkerung kommunikativ zugemutet worden ist, war nicht super, um es vorsichtig auszudrücken. Ich verstehe, dass da manche nicht mehr durchblicken.“