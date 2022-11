"Es ist Zeit, in die Gänge zu kommen"

all

Zu Gast im Studio von Vorarlberg LIVE sprach sie auch über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Hier gibt es noch viel zu tun. Gerade bei den Betreuungsplätzen, Öffnungszeiten und Schließzeiten ist es Zeit, endlich in die Gänge zu kommen“, so Hilti. Das sei auch für den Fachkräftemangel nicht förderlich. Genauso wäre eine Universität ein Wettbewerbsvorteil. Große Herausforderung in der Industrie seien aktuell die Preissteigerungen. „Das trübt die Stimmung.“