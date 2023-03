Es ist wieder Zeit für den Frühjahrsputz

Bludenz. Braz. Großreinemachen ist in Bludenz angesagt. Dieses Jahr findet die traditionelle Landschaftsreinigung am Samstag, 25. März statt.

Bei der letztjährigen Landschaftsreinigung haben rund 300 Helfer*innen 3,5 Tonnen an Abfällen aller Art sowie 400 Kilogramm an Alteisen gesammelt. So konnten die Abfälle anschließend fachgerecht entsorgt werden.

Die diesjährige Landschaftsreinigung der Stadt Bludenz findet am Samstag, 25. März 2023, statt. Die Abfallsäcke und die dazu benötigten Arbeitsutensilien können jeweils am Freitag oder am Samstag von 8 Uhr bis 11 Uhr beim Altstoffsammelzentrum in Brunnenfeld abgeholt werden. Als kleinen Dank gibt es für die fleißigen Helfer*innen eine Jause und Getränke.