„Es ist nirgends so schön wie hier“

Nach vielen Jahren im Ausland ist die Feldkircherin Marlene Kilga nach Vorarlberg zurückgekehrt. Am kommenden Samstag erscheint ihr dritter Krimi.

Marlene Kilga stammt aus einer Feldkircher Lehrerfamilie. Als Kind war es für sie daher klar, dass sie Lehrerin werden wollte, erzählt die heute 45-Jährige. Aufgewachsen ist sie in einem Haus an der Bärenkreuzung, das es heute nicht mehr gibt. „Vom Wohnzimmer aus hat man auf die Schattenburg geschaut, vom Schlafzimmer aus auf den Katzenturm“, erinnert sie sich.

Ihre Großmutter, eine alteingesessene Feldkircherin, hat der Enkelin in jener Zeit immer viele persönliche Erlebnisse aus der Montfortstadt erzählt – wer wo gelebt hat, wer das erste Telefon hatte und vieles mehr. Diese Geschichten hat die kleine Marlene damals mit märchenhaften Elementen vermischt und eigene Geschichten erdacht. „Ich habe gemeint, dass alle so phantasievoll sind wie ich“, sagt sie. Dass das nicht so ist, darauf sei sie erst später gekommen.

Rückkehr 2014

„Weil Vorarlberg so schön ist“, zog die Familie vor vier Jahren ins Land. „Ich brauche die Berge, die Bäume“, sagt Kilga. In Schlins wurde ein Haus gebaut und heute arbeitet die Feldkircherin wieder als Lehrerin, und zwar in Dornbirn. Dieses Heimweh war es in gewisser Weise auch, das am Beginn von Kilgas schriftstellerischer Tätigkeit stand.