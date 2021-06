"Es ist mir alles andere als leichtgefallen"

Spielmacher Manfred Fischer verlässt nach drei Jahren den SCR Altach.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Wir haben immer betont, dass wir den Vertrag mit Manfred Fischer gerne verlängern würden. Er hat sich nun, nach mehreren intensiven Gesprächen, für den nächsten Schritt in seiner Karriere entschieden. Manfred hat hier in Altach den Sprung in die Bundesliga gemacht und sich sehr gut entwickelt. Wir wünschen ihm das Beste für seine sportliche Zukunft.“

Manfred Fischer: „Die Entscheidung, den SCR Altach zu verlassen, ist mir alles andere als leichtgefallen. Ich habe hier in den vergangenen drei Jahren viele Freundschaften geschlossen und das SCRA-Trikot immer mit Stolz getragen. Gemeinsam mit meiner Familie bin ich jetzt trotzdem zum Entschluss gekommen, mich sportlich noch einmal neu zu orientieren. Ich möchte mich an dieser Stelle beim SCR Altach, den Fans und allen, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben, recht herzlich bedanken. Der SCRA wird für mich immer ein besonderer Verein bleiben, den ich mit Sicherheit auch in der Zukunft genau verfolgen werde.“