„Es ist leicht, jemanden zu beschädigen“

Gegen Tittler wird noch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. "Die Anschuldigungen weise ich in aller Entschiedenheit zurück. Ich bin überzeugt davon, dass sich das in Luft auflösen wird." Mit dem Referat für Betrugsbekämpfung habe es im September ein ausführliches Gespräch gegeben. "Das war der einzige Kontakt, den es bisher persönlich gegeben hat."

all

all

self

self

Auch die Gespräche mit dem ehemaligen Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler über ausstehende Provisionen für Inserate, die 2022 eigentlich im mittlerweile eingestellten Wirtschaftsbund-Magazin geplant gewesen wären, seien in der finalen Phase. "Ich selbst führe die Gespräche nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass es hier zu einem außergerichtlichen Vergleich kommen wird."

Schaden?

Inwieweit die Causa Wirtschaftsbund der ÖVP beziehungsweise der Politik schadet? "So etwas ist generell nie schön für die Politik", sagt Tittler. Man sehe aber an den Vorwürfen gegen Landeshauptmann Markus Wallner, wie leicht es heutzutage sei, jemanden zu beschädigen. "Ich halte die Vorwürfe gegen ihn als nicht haltbar und gehe davon aus, dass sie sich bald auflösen werden."

Wie Marco Tittler ins neue Jahr blickt? "Man muss zuversichtlich sein, wenn man den Job als Wirtschaftslandesrat übernimmt. Nach vier Monaten im Amt kam Corona. Die Welt hat sich gedreht. Nun sind die Themen die Teuerung und die Energiekrise." Man wisse nicht, was auf einen zukomme. Es seien derzeit viele Bälle in der Luft. "Aber ich bin davon überzeugt, dass die Vorarlberger Wirtschaft gut aufgestellt ist und die Herausforderungen meistern wird. Wir in der Politik werden alles dafür tun, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Ich hoffe, optimistisch ins Jahr 2023 gehen zu können, wobei das erste Halbjahr sicher das schwierigere werden wird."