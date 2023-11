Es ist kalt, es ist nass und das ändert sich am Wochenende nur kurz

Aktuell hat sich eine Schlechtwetterfront über Vorarlberg breit gemacht. Es regnet, ist kalt, die Schneefallgrenze sinkt - typisches Novemberwetter. In den nächsten Tagen wird sich dieses Herbstwetter mit Unterbrechungen so halten.

Der Samstag wird untertags eine Trockenphase bringen, bevor es am Abend wieder mit Regen und Schnee ab 1.500 Metern weitergeht.

Das Wetter am Freitag

Bei meist dichter Bewölkung regnet und schneit es am Vormittag teilweise stark, vor allem im Bregenzerwald und rund um den Arlberg. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 800 Metern, in kräftigen Schauern kann es durchaus weiter herunter schneien. Nachmittags werden Regen und Schneefall langsam schwächer, dauern aber weiter an. Dazu weht lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Es ist kälter geworden, die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad.