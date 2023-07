Die Puccini-Oper "Madame Butterfly" kehrt auf die Seebühne zurück. VOL.AT traf Regisseur Andreas Homoki zum Festspiel-Talk.

"Mit dem Resultt sehr zufrieden"

Es gibt einige Änderungen, etwa auch eine neue "Madame Butterfly". Einige Künstler schieden aus, daher wurde eine Besetzung wurde komplett neu einstudiert. Die beiden anderen setzen sich aus den dreien vom Vorjahr zusammen. "Es ist eigentlich im Opernbetrieb eine unspektakuläre Geschichte, sowas macht man in einem Opernhaus immer wieder", meint er. Es sei "ein Abenteuer" nach einem Jahr das Stück wieder aufzunehmen, es noch einmal zu vergegenwärtigen, gibt der Regisseur zu verstehen. An der Inszenierung an sich sei jedoch nichts anders. "Es ist ein unglaubliches komplexes, aufeinander abgestimmtes Ensemble", meint er hierzu. So einfach sei es nicht, daran etwas zu ändern. "Wir waren eigentlich mit dem Resultat sehr zufrieden", verdeutlicht er.