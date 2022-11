Buchtipp: "Es ist ein Geschenk, dass es dich gibt - Spüre wieder, wie wertvoll du bist" von Melanie Pignitter.

»Ich bin nicht gut genug«, »Ich kann das nicht«, »Ich hab nichts Besseres verdient«. Kennst du solche Gedanken? Sie nagen am Selbstwertgefühl und ziehen dich runter. Doch damit ist jetzt Schluss! Österreichs erfolgreichste Selbstliebe-Trainerin entlarvt diese negativen Glaubenssätze als das, was sie sind: völliger Unsinn! Dein Wahrnehmungsfilter spielt dir hier ganz einfach einen Streich. Denn auch in dir ist so viel Wertvolles und Gutes! Auch in dir ist dieses wunderschöne Strahlen, mit dem du dich und die Menschen um dich herum jeden Tag bereichern kannst.