"Es ist egal, was in deiner Hose ist"

Paris Jackson (22) spricht in einer Dokumentation offen über ihr Liebesleben und ihre Sexualität.

Die Tochter des "King of Pop", Michael Jackson (✝) hat nach einer turbulenten Zeit nun endlich ihr Glück gefunden, für sie überraschend mit einem Mann.



In der mehrteiligen Facebook-Doku "Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn" spricht die 22-Jährige offen über das Leben, die Liebe und ihre Sexualität. Dabei gewährt sie überraschend tiefe Einblicke und erzählt davon, wie die Beziehung zu folk-Musiker Gabriel Glenn sie selbst überrascht hat: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem Typen ende."

Denn die Tochter von Michael Jackson habe eigentlich immer gedacht, dass sie einmal eine Frau heiraten werde. So erzählt sie in der Doku auch davon, dass sie sich bereits in junge Jahren zu Frauen hingezogen fühlte. Da im Fernsehen aber vor allem Frauen und Männer zusammen zu sehen waren, gaben diese Gefühle für sie lange keinen Sinn. Ihr berühmter Vater erkannte dies aber schon früh, als sie acht, neun Jahre alt war: "Wenn ich in einem Magazin das Foto einer Frau lange angestarrt habe, hat er mich aufgezogen 'Hast du eine kleine Freundin gefunden, Paris?'" Sein verurteilsfreier Umgang mit der Situation bedeute ihr bis heute viel.

"Ich war mit mehr Frauen als Männern zusammen"

Außerdem spricht Paris offen über ihre bisherigen Beziehungen: "Ich dachte nie, dass ich mit einem Mann zusammen sein würde. Ich dachte, ich würde eine Frau heiraten, ich habe mehr Frauen als Männer gedatet. War mit mehr Frauen zusammen. Die Öffentlichkeit weiß nur von drei langen Beziehungen, die ich hatte und die waren mit Männern. Die Öffentlichkeit weiß nichts über die meisten meiner Beziehungen."

"Ich habe einen Mann gedatet, der eine Vagina hatte"

Ihre Sexualität kann und will sie aber nicht definieren: "Ich sage, dass ich lesbisch [gay] bin, weil ich denke, dass ich das bin. Ich will mich nicht als bisexuell bezeichnen, weil ich mehr als nur Männer und Frauen gedatet habe. Ich habe einen Mann gedatet, der eine Vagina hatte. Es hat nichts damit zu tun, was du in der Hose hast, [...] es geht darum, wer du als Person bist."

Paris Jackson und ihr Freund Gabriel Glenn

Gabriel Glenn lernte sie vor zwei Jahren in einer Bar in Los Angeles kennen. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen: "Nach einer Woche zog ich zu ihm in seinen Van." Die Millionärin habe mit den bescheiden Verhältnissen kein Problem gehabt: "Ich war glücklich. Ich bin schon seit ich klein bin eine Nomadin."

Gabriel "Gabe" Glenn hat sie vor zwei Jahren kennengelernt. Offenbar war es Liebe auf den ersten Blick, denn innerhalb einer Woche sei sie zu ihm in seinen Van gezogen. Für sie sei Gabe Glenn ihr Zuhause. Das letzte Zuhause, das sie kannte, habe ihr ihr Vater gegeben.

Zusammen bildet das Liebespaar das Folk-Duo The Soundflowers. Ihre erste EP ist im Juni erschienen und Paris fühle sich endlich so, als könne sie in die Fussstapfen ihres Vaters treten. «Ich bezeichne mich jetzt selbst als Musikerin – zum ersten Mal in meinem Leben.» (klm)

Die mehrteilige Doku-Serie "Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn" erzählt die musikalische Reise des Paares. Zusammen sind die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson und der Gitarrist das Indiefolk-Duo The Soundflowers, das vor Kurzem seine erste EP veröffentlicht hat.

"Ich bin durch die Hölle gegangen!"

Superstar Michael Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben.

letzte Jahre schwierig - mit vielen Problemen nach Tod ihres Vaters zu kämpfen

Die Tochter von Michael Jackson sprach offen über die schwierigsten Dinge, die sie in ihrem Leben mitmachen musste.

Paris Jackson spricht offen über ihre schwere Zeit nach dem Tod ihres Vaters und ihren eigenen Drang zu Musik.

"Wenn ich nicht darüber spreche - oder es nicht in meine Musik einfließen lasse, wird es mein Leben komplett ruinieren und es wird mich besitzen (...). Das will ich nicht", sagte sie weiter. Das musikalische Jackson-Vermächtnis ist für sie ein Richtungsweiser - lässt Paris aber auch Zweifeln: "Jeder in meiner Familie macht Musik. Ich meine, ich bin eine Jackson", sagte sie. "Es macht Sinn, dass ich Musikerin bin. Aber eine Jackson, die Folk-Indie macht?"

Lange Zeit habe Paris Jackson sich nicht erlaubt, es als Musikerin zu versuchen. Aus Angst nur im Schatten ihres berühmten Vaters und seines Vermächtnisses zu leben. Der Druck scheint enorm. Werden The Soundflowers Erfolg haben? Weitere Episoden folgen.

Das musikalische Jackson-Vermächtnis bietet für sie Orientierung – lässt Paris aber auch zweifeln: „Jeder in meiner Familie macht Musik. Ich meine, ich bin eine Jackson“, sagte sie. „Es macht Sinn, dass ich Musikerin bin. Aber eine Jackson, die Folk-Indie macht?“ Jackson und Musiker Gabriel Glenn treten seit 2018 unter dem Namen "The Sunflowers" auf.

