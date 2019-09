Es ist aus: Andreas Gabalier ist wieder single

Ein Facebook-Post von Andreas Gabaliers Lebensgefährtin Silvia Schneider ließ am Sonntag seine Fans aufhorchen, denn er klingt nach Trennung. Der Volks-Rock'n'Roller soll also wieder zu haben sein. Die weiblichen Fans wird's freuen.

In ihrem Post schreibt Silvia Schneider: "Nachdem es uns einfach nicht vergönnt wird, in unserer eigenen Geschwindigkeit über Dinge nachzudenken, zu sprechen und zu reflektieren.... mit Geduld, Feingefühl und viel Verständnis... und unwahre Spekulationen überhand nehmen... versuchen wir nun auf diesem Wege, das zu sagen, was für uns bis jetzt unaussprechlich war.