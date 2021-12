Es ist Advent: 24 beliebte Weihnachtslieder für mehr Vorfreude

Kekse backen, Häuser schmücken und Geschenke kaufen: Die Vorweihnachtszeit beginnt und Menschen weltweit stimmen sich auf das Fest der Liebe ein. Passend dazu finden Sie hier 24 beliebte moderne Weihnachtslieder.

Die Adventszeit hat begonnen, ein Fest, auf das Millionen Kinder weltweit schon lange hinfiebern, rückt immer näher. Weihnachtslieder gehen ins Ohr, klingen schön und verbreiten wunderbare Weihnachtsstimmung. Wir haben 24 neue und alte Weihnachtslieder zusammengesucht, um auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

1. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

2. Jingle Bell Rock – Bobby Helms

3. Last Christmas – Wham!

4. Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee

5. It’s The Most Wonderful Time Of The Year – Andy Williams

6. Little Drummer Boy – Bing Crosby and David Bowie

7. Christmas Lights – Coldplay

8. Feliz Navidad – José Feliciano

9. Carol Of The Bells – Pentatonix

10. White Christmas – Bing Crosby

11. Mistletoe – Justin Bieber

12. Rudolph, The Red-Nosed Reindeer – Dean Martin

13. Wonderful Christmastime – Paul McCartney

14. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – Dean Martin

15. Shake Up Christmas – Train

16. Happy Xmas – John Lennon

17. Do They Know It’s Christmas? – Band Aid

18. Santa Tell Me – Ariana Grande

19. Winter Wonderland – Michael Bublé

20. Joy To The World – Celtic Women

21. O Holy Night – Celine Dion

22. Santa Baby – Kylie Minogue

23. Grandma Got Run Over By A Reindeer – Elmo and Patsy

24. Wonderful Dream – Melanie Thornton

"Ich möchte nicht viel zu Weihnachten. Es gibt nur eine Sache, die ich brauche, und das bist du", singt Mariah Carey in ihrem Weihnachtshit. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Advent und ein frohes Weihnachtsfest.