Es herrscht ein Kommen und gehen

Viele Transfers in der VN.at Eliteliga, soviele wie noch nie.

Der Transferkönig ist zweifelsfrei der überlegene Spitzenreiter und RLW-Fixaufsteiger SW Bregenz. Sechs Neuen stehen bei den Schwarz-Weißen auch sechs Abgänge gegenüber. Innenverteidiger Petar Dodig (27/vereinslos) und Ricardo Souza Oliveira (22/Hittisau) sollen in der Abwehr und in der Offensive in Bregenz die Qualität noch mehr anheben. Der in Bregenz ausgemusterte Stürmer Junior Delcio Soares Cordeiro (29) wechselt zum Vorarlbergligaklub Fußach. Der Rheindeltaklub machte das Rennen gegenüber Mitstreiter Lauterach. Trotz einem eineinhalbjährigen Vertrag hat der 33-fache Nachwuchsnationalspieler von Ungar, Martin Majnovits (22) ohne ein Spiel und Training in Bregenz zu besteiten die Schwarz-Weißen in Richtung seiner Heimat zum Zweitligaklub Pecsi schon wieder verlassen. In Bregenz ist man auf der Suche nach einem neuen Cotrainer noch nicht fündig geworden. Wer ab dem Frühjahr auf der Betreuerbank an der Seite von Neocoach Andreas Heraf (55) Platz nehmen wird, ist noch offen. Das Einkaufsprogramm ist in Bregenz noch nicht abgeschlossen, ein neues Trio soll noch verpflichtet werden.