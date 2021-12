"Es gibt keinen anderen Weg, wenn Impfpflicht herrscht"

Lehrer-Gewerkschafter Andreas Hammerer sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Pandemie und die Impfpflicht für alle.

Am Freitag wurde in Wien der neue Bildungsminister Martin Polaschek präsentiert. Der Rücktritt von Heinz Faßmann sei aber nicht überraschend gewesen, so Lehrer-Gewerkschafter Andreas Hammerer in "Vorarlberg LIVE". Mit Polaschek habe er bislang keine Berührungspunkte gehabt, hofft aber, dass dieser die Haltung gegenüber der Gewerkschaft beibehalten werden.