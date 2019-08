Es gibt jetzt Leben auf dem Mond

Auf dem Mond soll es Leben geben: Kleine Bärtierchen - auch Tadigrada genannt - haben es offenbar auf den Mond geschafft.

Bärtierchen gelangen auf Mond

Die Bärtierchen wurden in einer Schicht Epoxidharz - Kunstharz - fixiert, bevor sie an Bord kamen. Dank des robusten Materials sollten sie den Crash unbeschadet überlebt haben. Besiedeln werden sie den Mond allerdings nicht können, da sie dazu Wasser und eine Atmosphäre bräuchten, was ihnen der Mond nicht bieten kann. Deshalb werden sie wohl in ihrem getrockneten, leblosen Zustand bleiben.