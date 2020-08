Es geht wieder los mit Rollhockey in Dornbirn

RHC Dornbirn testet mit Derby in Vorbereitung auf die neue Saison.

Dornbirn. Noch sind es einige Wochen bis es Anfang Herbst wieder ernst wird für den RHC Dornbirn. Nach der langen ungewollten Rollhockey-Auszeit befinden sich die Jungs um den neuen italienischen Neo-Coach Francesco Dolce längst im Trainingsmodus und schwitzen in Vorbereitung auf die neue Saison. „Auch wenn urlaubsbedingt noch nicht aus dem Vollen geschöpft werden kann, zeigen sich die Jungs begeistert vom neuen Schwung des kleinen Italieners und sind mit hundertprozentigem Ehrgeiz bei der Sache“, so Marcel Schrattner vom RHC.

Mit dem Vorbereitungsspiel am 22. August gegen Wolfurt und der Teilnahme an zwei weiteren Turnieren (Branduhren-Cup Wimmis und Kyburg-Cup Thun) stehen für die Dornbirner bis zum Saisonstart am 19. September nicht weniger als 10 Testspiele auf dem Programm. Das erste ländliche Aufeinandertreffen sollte nicht überbewertet werden, denn neben dem sportlichen Aspekt bringt das Testspiel auch organisatorisch einige Veränderungen mit sich.

„Die Gesundheit liegt uns am Herzen und hat oberste Priorität, daher können wir zum Auftakt leider nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern in die Halle lassen. Aufgrund dessen, dass wir keine Sitzplätze anbieten können, sieht das Konzept für die Zuschauer in der Halle das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) sowie das Einhalten von Einem-Meter-Abstand vor“, erklärt Schrattner.