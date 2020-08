Es geht um die Vorherrschaft und die Ehre

Der Liveticker vom Spiel SC Röthis vs FC RW Rankweil

Das Derby zwischen SC Röthis und RW Rankweil verspricht viel Brisanz. Die Röthner sind mit einem 2:2-Auswärtsremis in Bregenz in die Saison gestartet, Rankweil kassierte ein 0:5-Heimdebakel gegen Topfavorit Hohenems. Aufgrund der Leistungen der letzten Meisterschaftsspiele sind die Röthner leicht in der Favoritenrolle. „Wir glauben an uns und unsere Stärken und wollen den Derbysieg feiern. Ein guter Mix aus Routiniers und starken jungen Eigenbaus hebt unsere Qualität. Allerdings wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Im Derby gibt es keinen Favorit“, sagt Röthis Spielertrainer Mario Bolter. Röthis verlor von den letzten neuen Meisterschaftsspielen nur einmal und gewann fünf Mal und teilte sich einmal mit dem Gegner die Punkte.