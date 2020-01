Es geht um die Nummer eins im Frauen-Handball

Mehr als tausend Zuschauer werden zum ewigen Ländlederby zwischen Feldkirch und Dornbirn erwartet

Nach der Winterpause geht es für die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch gleich mit einem Kracher wieder los. Am 25.1.2020 steigt in der Reichenfeldhalle das zweite Derby der Saison gegen den SSV Dornbirn Schoren.

Im Hinspiel, gleichzeitig das erste Saisonspiel für die Montfortstädterinnen, setzte es eine schmerzhafte 25:20 Niederlage in der Messehalle. Um das direkte Duell für Feldkirch zu entscheiden, müssen die Damen also mit 6 Toren gewinnen. Am Ende der Saison könnte dies in der Tabelle ausschlaggebend sein, liegen die Ländlekonkurrenten nur um einen Punkt getrennt auf Platz 8 und 9.