Es geht um die Ehre und Vorherrschaft im Would und Rheindelta

Zwei packende Prestigeduelle mit vielen Zuschauern sorgen an Ostern für viel Brisanz

Das Spitzentrio in der Vorarlbergliga steht vor durchaus lösbaren Aufgaben. Leader Wolfurt (Lochau/13.), Verfolger Lauterach (Andelsbuch/15.) und der Tabellendritte Dornbirner SV (in Feldkirch/17.) haben die nächsten drei Zähler eingeplant um sich frühzeitig einen Startplatz für die Eliteliga Vorarlberg zu sichern. Im Mittelpunkt an Ostern stehen die beiden packenden Prestigeduelle im Bregenzerwald und im Rheindelta. Es geht nicht nur um die Ehre in diesen beiden Derbys, sondern auch um die Vorherrschaft in dieser Region. Egg (12.) will gegen Bizau (10.) endlich die ersten drei Punkte unter Neocoach Denis Sonderegger in der Frühjahrsmeisterschaft realisieren. Für Bizau Coach Dominik Helbock ein ganz besonderes Spiel gegen seinen Stammklub in der Junkerau vor mehr als tausend Zuschauern. Der 35-Jährige ist nunmehr schon dreizehn Jahre als Spieler und Trainer bei den Hinterwäldern tätig. „Wir machen uns keinen Druck, aber ein Sieg gegen meinen Klub wäre immer was Besonderes“, so Bizau Übungsleiter Dominik Helbock, der auch in der kommenden Saison als Trainer einen neuen Vertrag unterzeichnete. Höchst (11.) gegen Fußach (14.) dürfte eine knappe Angelegenheit werden. Torjäger Maurice Wunderli ist wegen muskulären Problemen fraglich. Lukas Neunteufel weilt noch zwei Wochen auf Urlaub und fehlt in der Höchster Abwehr. Neocoach Mathias Mayer, dessen Vertrag ein Jahr verlängert wurde, hofft endlich auf den ersten vollen Erfolg unter seiner Ära. Höchst muss ab Sommer auf Stefan Prunitsch (Rückkehr in seine Heimat Deutschland) verzichten.