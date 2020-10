Es geht noch um die Ehre - Wälder wollen VEU schlagen

In der Heimpartie des EC Bregenzerwald gegen die VEU Feldkirch geht es nur noch ums Prestige.

Am vergangenen Samstag setzte es in Feldkirch eine Niederlage, die mit 1:8 eine deutliche Sprache spricht.

Gegen die Montfortstädter waren die Wälder in der Vorarlberghalle von Beginn an auf verlorenem Posten, bereits nach zwei Minuten lautete der Spielstand 0:2. Drei Zeigerumdrehungen vor der Schlusssirene verhinderte Julian Zwerger mit seinem Treffer zum 1:7 ein Shut-Out von VEU-Keeper Alex Caffi. Somit geht es im Rückspiel, das am Mittwoch, 21. Oktober um 19.30 Uhr im Dornbirner Messestadion über die Bühne geht, für Kapitän Daniel Ban & Co. nur noch um ein achtbares Ergebnis, weil die Addition der beiden Spiele mit Punkten für die Gesamttabelle gewertet wird.