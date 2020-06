Es bleibt unbeständig und zu kühl

Das Wetter die nächsten Tage zeichnet sich vor allem durch seine Unbeständigkeit aus.

Prognose für heute Mittwoch

Vormittags zumindest zeitweise etwas Sonne und ein paar Stunden weitgehend niederschlagsfrei. Ab den Mittagsstunden Wolkenverdichtung, in der Folge entstehen mit auflebendem Westwind Regenschauer, vereinzelt von Blitz und Donner begleitet. Punktuell sind nachmittags und abends kräftige Regengüsse möglich. Dazu nur mäßig warm, Höchstwerte: 15 bis 20 Grad.

Prognose für morgen Donnerstag

Restwolken, Restnebel in der Früh, in den Bergen auch noch ein kleinen Regenschauer. Über den breiten Tälern aber bald aufgelockert, vor allem im Rheintal und am Bodensee voraussichtlich sogar recht sonnig. Im Gebirge bleibt es schaueranfällig und bewölkter. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad. Höchstwerte: 17 bis 21 Grad.