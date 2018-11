Erwischt! Kurz bevor sie Harry traf, küsste sie einen anderen

Verliebt und glücklich – so zeigen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry bei öffentlichen Auftritten.

Auch nach ihrer Hochzeit im Mai sehen die beiden Turteltauben das königliche Protokoll nicht ganz so eng. Denn Händchenhalten und Körperkontakt ist da eigentlich nicht drin. Doch Harry ist nicht der erste Mann, den Meghan so ansieht. Nun ist ein Foto aufgetaucht, dass die ehemalige Schauspielerin ziemlich vertraut mit ihrem Ex-Freund zeigt. Meghan sitzt auf seinem Schoß, die Arme fest um ihn geschlungen. Der Star-Koch gibt seiner Liebsten einen liebevollen Kuss auf die Wange. Dieses harmlos wirkende Foto aus ihrer Foto ist allerdings ziemlich pikant: Entstanden sein soll es nämlich im Mai 2016 in einem Restaurant in Toronto, nur wenige Wochen vor ihrem ersten Date mit Prinz Harry.