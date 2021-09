Erweiterung des Käsekellers unter Dach

Der Lingenauer Käsekeller wird um 40 Meter verlängert. Die Kosten liegen bei 5,5 Millionen Euro.

Laut Bauleiter Markus Moosbrugger von der Firma Baukultur liegen die Bauarbeiten derzeit genau im Zeitplan: „Bis Ende März/Anfang April 2022 sollen die ersten Käse im Erweiterungsbau eingelagert werden können.“ Als nächste Baumaßnahmen sind die Herstellung des seitlichen Fluchtweges sowie die Montage des Technikraumes in Holzbauweise auf dem Dach vorgesehen. Nach der Abdichtung der kompletten Dachfläche kann mit dem Innausbau gestartet werden. Der Käsekeller Bregenzerwald am Ortseingang von Lingenau wurde 2003 eröffnet. Er gehört elf Gesellschaftern, die hier ihren Bergkäse einlagern. In den drei, knapp acht Meter hohen Reifekellern in Lingenau können aktuell 32.600 Laibe eingelagert werden. Mit dem derzeit in Bau befindenden Anbau kommen weitere 18.000 Reifeplätze dazu. Hierfür wird das bestehende Gebäude in einer Flucht um 40 Meter verlängert. Die Kosten liegen bei 5,5 Millionen Euro.

„Die Käsekellervergrößerung ist ein klares Bekenntnis zur Region, zum Standort und zum Projekt an sich. In der Planung wurde besonderer Wert darauf gelegt, rationell, innovativ, modern und fortschrittlich und vor allem am Stand der Technik zu planen“, betont Geschäftsführer und Käsemeister Ulrich Gärtner. Bei einer Kellertemperatur von 10 -14° Celsius fährt ein Roboter entlang der Käsegestelle, hebt jeden Käselaib einzeln von den Fichtenholzbrettern, bürstet ihn mit Salzwasser und legt ihn wieder an den angestammten Platz zurück. Weil die Käse immer älter verkauft werden, hat der Käsekeller in Lingenau seit Längerem mit Platzproblemen zu kämpfen. Als Übergangslösung wurde daher ein provisorischer Reifekeller im alten Alma-Gebäude in Hard genutzt. ME