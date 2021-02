Erweiterte Teststationen in Wolfurt und Lauterach

Für alle, die es aus beruflichen Gründen benötigen oder die eine körpernahe Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, haben die Marktgemeinden Lauterach und Wolfurt in Zusammenarbeit Teststationen im Hofsteigsaal und im Cubus eingerichtet.

Die Marktgemeinde Wolfurt startet am Donnerstag, den 18. Februar im Cubus und am Montag, den 22. Februar öffnet die Teststation im Hofsteigsaal. Personen können sich montags und mittwochs in Lauterach und dienstags und donnerstags in Wolfurt jeweils zwischen 17.30 und 20 Uhr kostenlos testen lassen.