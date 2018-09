Erstochener in Chemnitz: Tatverdächtige Männer sagten aus

Im Fall des vor gut einer Woche im ostdeutschen Chemnitz erstochenen 35-jährigen Deutschen haben die beiden Tatverdächtigen in den Vernehmungen Aussagen zu den Vorwürfen gemacht. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ingrid Burghart, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zu Einzelheiten machte sie keine Angaben.

Am letzten August-Sonntag waren in den frühen Morgenstunden der 35-Jährige getötet und zwei weitere Deutsche bei der Messerattacke teils schwer verletzt worden. Seitdem gab es in Chemnitz wiederholt Demonstrationen verschiedener Lager. Dabei kam es am Wochenende auch zu Gewalt unter anderem gegen Journalisten.