Erstmals nach zehn Jahren fast ein Heimspiel

Der Hockeyklub Röthis bestreitet nach einem Jahrzehnt endlich fast einmal ein Heimspiel.

Der HC Kratzer Verputze Röthis darf zum ersten mal in seiner 10-jährigen Geschichte ein Heimspiel in der Nähe seiner Heimat austragen. Die bisherigen Spiele wurden allesamt in Dornbirn ausgetragen, da im Bereich Vorderland kein Platz frei war. Durch die Schließung des Eisplatzes in Dornbirn waren die Verantwortlichen dazu gezwungen andere Möglichkeiten zu finden. Die Gemeinde Rankweil zeigt sich als verantwortungsbewusste Vorderlandgemeinde und hat die Voraussetzungen für einige “richtige” Heimspiele geschaffen. Das erste findet diesen Samstag statt, und der HC Röthis hofft auf viele Zuschauer damit beim ersten “richtigen” Heimspiel auch gleich ein “Dreier” eingefahren werden kann.