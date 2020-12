USA lassen ersten Corona-Impfstoff zu

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Einen entsprechenden Antrag hatten die Unternehmen im November bei der FDA eingereicht. Sie waren damit die ersten westlichen Hersteller, die eine Notfallzulassung bei der FDA beantragt hatten. Noch-US-Präsident Donald Trump versprach seinen Landsleuten erste Impfungen noch an diesem Wochenende.

"Der erste Impfstoff wird in weniger als 24 Stunden verabreicht werden", kündigte Trump in einem Video am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter an. Seine Regierung habe bereits damit begonnen, den Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens BioNTtech und des US-Unternehmens Pfizer an alle US-Staaten zu verschicken. Deren Gouverneure würden entscheiden, an wen die Impfungen dort als erstes verabreicht würden.