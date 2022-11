Erstkommunion 2023: Gastro rechnet wieder mit Ansturm

Im Jahr 2023 fällt der Weiße Sonntag auf den 16. April. Wer an diesem Tag essen gehen will, sollte sich recht früh um eine Reservierung kümmern.

Möglichst früh reservieren

Auf Anfrage im Gasthaus Sternen in Hard ist der Stand der Reservierungen noch normal. Allerdings könne sich das schlagartig ändern. Am Tag der Erstkommunion sei jedes Jahr komplett ausgebucht. Es wird empfohlen, möglichst bald zu reservieren.

Auch im Käth` r in Hard rät man, so bald wie möglich zu reservieren, wenn man am weißen Sonntag einen Tisch haben möchte. Es hätten generell immer mehr Wirtshäuser, auch aufgrund des Personalmangels, am Sonntag Ruhetag. Deswegen könne es sein, dass der 16. April 2023 auch bei ihnen bald ausgebucht ist.