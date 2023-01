Erstes Heimspiel bringt den "Kracher"

RHC Wolfurt trifft auf den Spitzenreiter Vordemwald.

Der Neujahrsauftakt bringt gleich den großen Kracher in die HockeyArena, mit dem RHC Vordemwald gastiert der in dieser Saison noch ungeschlagene Tabellenführer im Ländle. Die Aargauer wiesen die Wolfurter im Hinspiel knapp mit 6:5 in die Schranken, ähnlich eng dürfte es nach Kapitän Aurel Zehrer auch im ersten Heimspiel 2023 werden. Die Favoritenbinde trägt somit kein Team, Wolfurt mit dem Heimvorteil aber auch etwas mehr Druck, gastiert Verfolger Montreux nämlich in Genf und würde bei einem etwaigen Sieg und einer zeitgleichen Hofsteiger Niederlage den für das Play-Off so wichtigen 2. Tabellenplatz übernehmen. Mehr als die Hälfte der grünen Tore haben die Vordemwälder Scharfschützen Sven Kunz und Sandro Moor erzielt, es ist also klar auf wen die Wolfurter Defensive besonders aufzupassen hat.